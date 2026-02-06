Сподели Сподели
Започна онлайн продажбата на билети за волейболното бургаско дерби между Нефтохимик и Дея спорт, видя Burgas24.bg.

Сблъсъкът е следващата събота 14 февруари, от 19:00 ч. в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас.

Всеки желаещ, който иска предварително да се сдобие с пропуск за двубоя, може да го направи: ТУК!

Билетите са на цена от 6 евро.

За учащи и пенсионери, които могат да купят своите билети само на каса, цената е 4 евро.

През тази седмица също има кръг от Националната волейболна лига (НВЛ) за мъже като "шейховете" почиват, докато другият бургаски тим приема Пирин (Разлог).

Двубоят на Дея е утре от 18:30 ч. в зала "Бойчо Брънзов".

Нефтохимик е твърдо на четвърто място в класирането с 26 точки, на пет от следващия в таблицата Берое.

Дея пък към момента е на 6-а позиция с 19 пункта, но с по 18 са преследвачите Монтана и именно опонентът в утрешния сблъсък - Пирин (Разлог).