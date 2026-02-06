Пуснаха билетите за волейболното дерби между Нафтата и Дея
Сблъсъкът е следващата събота 14 февруари, от 19:00 ч. в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас.
Всеки желаещ, който иска предварително да се сдобие с пропуск за двубоя, може да го направи: ТУК!
Билетите са на цена от 6 евро.
За учащи и пенсионери, които могат да купят своите билети само на каса, цената е 4 евро.
През тази седмица също има кръг от Националната волейболна лига (НВЛ) за мъже като "шейховете" почиват, докато другият бургаски тим приема Пирин (Разлог).
Двубоят на Дея е утре от 18:30 ч. в зала "Бойчо Брънзов".
Нефтохимик е твърдо на четвърто място в класирането с 26 точки, на пет от следващия в таблицата Берое.
Дея пък към момента е на 6-а позиция с 19 пункта, но с по 18 са преследвачите Монтана и именно опонентът в утрешния сблъсък - Пирин (Разлог).
Иван Станев: Бургас е сред фаворитите да приеме турнир от Лигата на нациите, но има още доста неща да се случат
30.01
