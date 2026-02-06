Нефтохимик и Несебър излизат един срещу друг в контрола преди подновяването на шампионата в Югоизточната Трета лига.Двубоят, който се явява генерална репетиция за бургазлии, отново ще се проведе на изкуствения терен в бургаския кв. "Ветрен", научиСпарингът е утре от 14:00 ч.До момента "шейховете" изиграха четири проверки. Завършиха наравно с Ямбол (1:1), загубиха от Созопол и Загорец (Нова Загора) с по 0:1 и победиха Черно море II с 2:0 в сряда.От своя страна "делфините" разгромиха дубъла на Черноморец (Бургас) с 5:0 в откриващата си зимна контрола, след това направиха 1:1 с Ямбол (двубоят бе прекратен в 75-ата минута б.а.), а в сряда паднаха от първия тим на "акулите" с 0:3."Зелените" подновяват участието си в Югоизточната Трета лига през следващата седмица с домакинство на Атлетик (Куклен), като срещата е на 14 февруари от 14:00 ч. на ст. "Лазур", докато играчите на Мирослав Косев почиват. Седмица след откриващия уикенд Несебър ще приеме Димитровград от 14:00 ч. на стадиона в града.