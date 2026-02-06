Нафтата и Несебър ще играят контрола в кв. "Ветрен" утре
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Burgas24.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Двубоят, който се явява генерална репетиция за бургазлии, отново ще се проведе на изкуствения терен в бургаския кв. "Ветрен", научи Burgas24.bg.
Спарингът е утре от 14:00 ч.
До момента "шейховете" изиграха четири проверки. Завършиха наравно с Ямбол (1:1), загубиха от Созопол и Загорец (Нова Загора) с по 0:1 и победиха Черно море II с 2:0 в сряда.
От своя страна "делфините" разгромиха дубъла на Черноморец (Бургас) с 5:0 в откриващата си зимна контрола, след това направиха 1:1 с Ямбол (двубоят бе прекратен в 75-ата минута б.а.), а в сряда паднаха от първия тим на "акулите" с 0:3.
"Зелените" подновяват участието си в Югоизточната Трета лига през следващата седмица с домакинство на Атлетик (Куклен), като срещата е на 14 февруари от 14:00 ч. на ст. "Лазур", докато играчите на Мирослав Косев почиват. Седмица след откриващия уикенд Несебър ще приеме Димитровград от 14:00 ч. на стадиона в града.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.