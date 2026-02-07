Президентът на Българиявлезе в олимпийското село, където бешепосрещната от председателя на БОК, фигуристкатаи българската делегация в Милано.Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря си треньора й. По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент, който също бе на посещение в селото.Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове. Щайнмайер пожела успех на българската делегация и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната ни.