Нафтата и Несебър не се победиха в контролна среща
Спарингът се игра на изкуствения терен в бургаския кв. "Ветрен".
"Делфините" имаха по чистите положения, но все пак "шейховете" се възползваха от една своя ситуация в края на срещата и стигнаха до равенството.
Несебър поведе в резултата в 43-ата минута с доза късмет. Централният защитник на Нефтохимик Нутретин Пюскюлю се опита да изчисти, но топката се удари в крака на играч на съперника и влетя неспасяемо в мрежата на Величков за 0:1.
Играчите на Мирослав Косев пропуснаха няколко добри възможности да увеличат преднината си и в крайна сметка бяха наказани.
В 86-ата минута "зелените" се измъкнаха от трудна ситуация в близост до наказателното си поле, а топката попадна в Антон Узунов. Крилото напредна през центъра и подаде към пристигналия на проби Мирослав Радев. Той достигна до границата на противниковия пеналт и с хубав шут по земя изравни резултата.
За Нефтохимик това бе последна контрола от зимната подготовка преди подновяването на сезона в Югоизточната Трета лига.
На 14 февруари от 14:00 ч. момчетата на Димчо Ненов стартират второто завъртане в първенството с домакинство на Атлетик (Куклен) на ст. "Лазур".
От своя страна Несебър почива в наближаващия 20-ти кръг, а след това приема Димитровград на стадиона в Несебър. Мачът е на 21 февруари от 14:00 ч.
