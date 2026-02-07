Нефтохимик и Несебър направиха 1:1 в контрола, която бе последна за "шейховете" преди подновяването на шампионата в Югоизточната Трета лига.
След срещата старши треньорът на "зелените" Димчо Ненов сподели пред медията ни мнението си за провелия се на изкуствения терен в бургаския кв. "Ветрен" спаринг.
"Със сигурност има още много какво да се желае. Играхме срещу отбора на Несебър, който е лидер в първенството, а това, което видях е, че те са много по-спокойни от нас, когато владеят топката, много по-балансирани. В офанзивната част на нашата игра има какво да се желае. Един сериозен тест за нас днес. Смятам, че се получи ползотворна контрола. Дадохме шанс на всички момчета да вземат участие и трупат игрови минути. Другата седмица започва първенството и готови или не, трябва да влизаме и да печелим битки", заяви Ненов.
Специалистът подчерта, че целта пред "шейховете" през втория полусезон ще бъде да надградят постигнатите през първия резултати, предвид натрупания от футболистите опит. Той допълни, че Нефтохимик има сили да задържи и дори да подобри сегашното си класиране.
В момента бургазлии са на пето място в класирането на Югоизточната Трета лига, но се намират на само две точки от третата позиция.
"Трябва просто да се пренастроим. Времето е такова, каквото е и ние не можем да го контролираме. Идеята и желанието на всички бе да играем на естествен терен, дори на противниците ни, но в крайна сметка времето е такова и не можем да влезем и да изорем терените или да направим някоя контузия", каза Ненов относно това, че предстоящият за "шейховете" откриващ мач срещу Атлетик (Куклен) през следващата седмица ще бъде на есетствената настилка на ст. "Лазур", докато последните три проверки за отбора бяха на изкуствен.
Димчо Ненов призова феновете на тима да продължат да го подкрепят, както досега, а футболистите ще се опитат да ги зарадват с положителни резултати.
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
