Президентът на Несебър Недялко Москов говори пред камерата наслед равенството в контрола на неговия отбор срещу Нефтохимик."Очакванията ни са да завършим първи. Да завършим там, където сме в момента. Затова се подготвяме максимално добре. Отборът все още не е в най-добрата си форма, но мисля, че до началото на първенството ще бъдем готови на 100%", започна Москов.Той подчерта, че селекцията в отбора не е приключила и още в понеделник се очаква да бъде обявено още едно ново име. Москов допълни, че"делфините" търсят да се подсилят и с флангови играч.Шефът на Несебър коментира и появилите се информации, че тимът би си партнирал с Левски в бъдеще."Партньорството ни ще бъде до толкова, че ако влезем във Втора лига, както знаете Левски няма втори отбор, ще ги помолим да ни преотстъпя няколко футболисти. Това бяха нашите разговори, не става въпрос за някакво цялостно партньорство. Идеята е да ни преотстъпват млади играчи, които да използваме. Несебър винаги е налагал тази политика да разчита на млади играчи", заяви Москов.Той сподели още, че е прекалено рано да се каже какви ще бъдат финансовите възможности на клуба, ако той отново се завърне сред професионалистите при положение, че в момента държавата няма бюджет, както и общините, а клубът към момента разчита на пари именно от Община Несебър.