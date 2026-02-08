Сподели Сподели
Тервел Замфиров се класира за полуфиналите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

20-годишният дебютант надви канадеца Арно Годе, който по-рано победи другия българаски представител Радослав Янков.

Северноамериканецът изостана с 0.03 секунди, като караше по синьото трасе.

Съперник на Замфиров на полуфинал ще бъде представителят на Южна Корея Сангкюм Ким, а сблъсъкът ще се проведе в днешния следобед.