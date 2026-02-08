Сподели Сподели
България има своя първи медал от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо!

Донесе го Тервел Замфиров, който спечели бронз в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд.

20-годишният българин, който дебютира на подобен форум, надви в малкия финал Тим Мастнак от Словакия.

Победата за Замфиров дойде чрез фотофиниш, след като и двамата финишираха по едно и също време.

Това е първи медал за България от Зимни олимпийски игри от 2006 г.

Замфиров финишира пети в кввалификациите по-рано днес, а след това победи германец на осминафинал, канадец на 1/4-финал и след това допусна поражение на полуфинал южнокореец.