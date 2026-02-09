Дербито на Португалия приковава вниманието на футболните фенове днес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: FC Porto
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът от 22:45 часа българско време е част от 21-и кръг на Примейра лига.
Срещата ще се играе на стадион "Драгао" в Порто.
Домакините се намират на второ място във временното класиране с актив от 55 точки. Тимът загуби в предходния кръг от Каса Пия с 1:2 изненадващо след като преди това имаше цели 19 мача без загуба (18 победи и равенство) за първенство. Спортинг са втори с 51 пункта. Те са в серия от 3 поредни победи за шампионата. Столичани също имат едва едно поражение в Примейра лига този сезон.
В директните двубои за последно Порто спечели в Лисабон с 2:1 през миналия август. Преди това те завършиха при равенство (1:1), спирайки серия от 2 поредни победи за Спортинг.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Порто е 2.40, докато този за гостите е 3.33. Равенството е оценено на 3.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Порто е оценен на 2.32, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 3.70. Равенството е оценено на 3.25.
Още от категорията
/
Недялко Москов: Говорихме с Левски да ни преотстъпват млади футболисти, ако влезем във Втора лига
07.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.