Порто приема Спортинг (Лисабон) в мегадербито на португалския футболен елит. 

Мачът от 22:45 часа българско време е част от 21-и кръг на Примейра лига. 

Срещата ще се играе на стадион "Драгао" в Порто. 

Домакините се намират на второ място във временното класиране с актив от 55 точки. Тимът загуби в предходния кръг от Каса Пия с 1:2 изненадващо след като преди това имаше цели 19 мача без загуба (18 победи и равенство) за първенство. Спортинг са втори с 51 пункта. Те са в серия от 3 поредни победи за шампионата. Столичани също имат едва едно поражение в Примейра лига този сезон. 

В директните двубои за последно Порто спечели в Лисабон с 2:1 през миналия август. Преди това те завършиха при равенство (1:1), спирайки серия от 2 поредни победи за Спортинг.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Порто е 2.40, докато този за гостите е 3.33. Равенството е оценено на 3.00.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Порто е оценен на 2.32, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 3.70. Равенството е оценено на 3.25.