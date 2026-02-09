Състезателят от ССК Бургас Радослав Додов, завърши участието си в Европейското първенство по спортна стрелба в Арена Бургас, с поставянето на нов Държавен рекорд. Във финалната дисциплина “Дуо въздушна пушка до 18 години", нашият състезател в партньорство с Деница Тошева (Ботев Враца), постигнаха резултат от 615.7 точки.И тази седмица продължава Европейско първенство по спортна стрелба в Арена Бургас. Предстоят стартовете на юноши и девойки до 21 години. Представител на Бургас в Националният отбор на България е Ангелина Малчева, която се състезава с пистолет.