Нефтохимик с първа тренировка за седмицата преди мача с Атлетик (Куклен)
Заниманието се проведе на помощния терен на ст. "Лазур“.
"Шейховете“ ще имат едва няколко дни да привикнат отново към естествена тревна настилка, след като последните им три контроли се изиграха на изкуствения терен в бургаския кв. "Ветрен“.
Към днешното занимание се включиха Аюб Юнес и Денис Токмак, които имаха здравословни проблеми в последно време.
На място бяха председателят на СНЦ "Нефтохимик Бургас“ Пламен Николов и изпълнителният директор на клуба Михаил Атанасов, които надъхаха футболистите преди началото на втория полусезон, пожелавайки им здраве и много успехи на терена.
След това тренировката продължи със загрявка, бегови упражнения и завърши с двустранна игра.
Утре "зелените“ продължават с тренировките и подготовката за предстоящия двубой в събота.
Срещата срещу Атлетик (Куклен) е на 14 февруари от 14:00 ч. на ст. "Лазур“
Недялко Москов: Говорихме с Левски да ни преотстъпват млади футболисти, ако влезем във Втора лига
07.02
