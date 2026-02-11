Изпълнителният директор на ФК Созопол Румен Димов коментира подновяването на сезона в Югоизточната Трета лига пред клубния сайт на тима.Тимът от морския град подновява шампионата с мач срещу Ямбол."В събота стартираме новия полусезон в Ямбол и надеждите ни са да се представим достойно, отговарящо на името на Созопол. Вече изиграхме един официален мач за АФЛ и отстранихме Загорец. Момчетата се справиха великолепно, като се има предвид, че този мач бе като част от края ма зимната ни подготовка“, коментира Румен Димов."За самата подготовка оценката ми е положителна. Всички момчета се справиха с тежките натоварвания и се вложиха максимално в работата, която треньорският екип бе планирал. Според мен се движим в правилна посока, възходящо и подобряваме начина ни на игра, на моделите в самото развитие на играта. Наблюдавам, че отделни млади футболисти правят скок в развитието си, а това е важно за нас. Контролните срещи бяха изключително полезни, изиграни с много добро отношение върху процеса от страна на футболистите. Не мисля, че времето за подготовка не ни стигна, напротив, убеден съм, че старши треньорът Петър Кюмюрджиев и неговият екип се справиха великолепно с подготвителния процес“, добави още той."Относно селекцията, мога да потвърдя, че тя бе изградена на база желанието ни да привлечем добри и млади футболисти с качества, които силно искат да се развиват. В постоянна връзка и комуникация работихме и работим всеки ден в трансферния период, така че оценката ми за селекцията е положителна. Основната цел на селекцията и подготовката бе да надградим и да подобрим представянето на отбора през следващия сезон“, коментира още Димов."Относно първия ни съперник в събота – Ямбол, треньорите и футболистите ще бъдат запознати с всичко, свързано с техния начин на игра, позициониране в двете фази, статични положения – с всичко най-важно. Ние трябва да дадем всичко от себе си, за да спечелим този мач. Желанието и страстта в играта трябва да ги видим, защото знам, че няма да ни е лесно“, завърши изпълнителният директор на клуба.