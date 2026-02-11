Велика Лора Христова с медал на Олимпиадата!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Instagram: lora.hristovva
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Българката беше перфектна в стрелбата и повали всичките си 20 мишени. Това ѝ позволи да постигне най-големия успех в своята кариера, печелейки бронзовия медал от Олимпиадата.
Пред 22-годишната българка завършиха само двете французойки Жулия Симон и Лу Жанмоно, които допуснаха съответно една и две грешки. С бързото си ски бягане обаче те успяха да компенсират тези наказания. На финала Христова бе на 1:04.5 от новата олимпийска шампионка Симон, която победи с 53.1 секунди Жанмоно.
Това е трети олимпийски медал за българския биатлон. През 1998 г. в Нагано също на 15 км индивидуално Екатерина Дафовска спечели единствената българска титла, а през 2002 г. в Солт Лейк Сити Ирина Никулчина завоюва бронз в преследването на 10 км.
Именно единствената шампионка за България от Зимни олимпийски игри Дафовска ще награди Христова и останалите призьорки в състезанието.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.