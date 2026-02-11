донесе втори медал на България от Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина, след като завърши на 3-то място в индивидуалния старт на 15 километра при дамите в биатлона.Българката беше перфектна в стрелбата и повали всичките си 20 мишени. Това ѝ позволи да постигне най-големия успех в своята кариера, печелейки бронзовия медал от Олимпиадата.Пред 22-годишната българка завършиха само двете французойки, които допуснаха съответно една и две грешки. С бързото си ски бягане обаче те успяха да компенсират тези наказания. На финалабе на 1:04.5 от новата олимпийска шампионка, която победи с 53.1 секундиТова е трети олимпийски медал за българския биатлон. През 1998 г. в Нагано също на 15 км индивидуалноспечели единствената българска титла, а през 2002 г. в Солт Лейк Ситизавоюва бронз в преследването на 10 км.Именно единствената шампионка за България от Зимни олимпийски игрище наградии останалите призьорки в състезанието.