Лора Христова донесе втори медал на България от Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина, след като завърши на 3-то място в индивидуалния старт на 15 километра при дамите в биатлона.

Българката беше перфектна в стрелбата и повали всичките си 20 мишени. Това ѝ позволи да постигне най-големия успех в своята кариера, печелейки бронзовия медал от Олимпиадата.

Пред 22-годишната българка завършиха само двете французойки Жулия Симон и Лу Жанмоно, които допуснаха съответно една и две грешки. С бързото си ски бягане обаче те успяха да компенсират тези наказания. На финала Христова бе на 1:04.5 от новата олимпийска шампионка Симон, която победи с 53.1 секунди Жанмоно.

Това е трети олимпийски медал за българския биатлон. През 1998 г. в Нагано също на 15 км индивидуално Екатерина Дафовска спечели единствената българска титла, а през 2002 г. в Солт Лейк Сити Ирина Никулчина завоюва бронз в преследването на 10 км.

Именно единствената шампионка за България от Зимни олимпийски игри Дафовска ще награди Христова и останалите призьорки в състезанието.