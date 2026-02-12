Сподели Сподели
Черноморец ще изиграе първия си официален мач за 2026 г. на 15 февруари (неделя).

Тогава "акулите" домакинстват на Миньор (Перник) в среща от ХХ кръг на Втора лига.

Двубоят на Градския стадион в Несебър започва в 14:00 ч.

Ръководството на Черноморец продължава традицията от есенния дял на първенството и организира безплатен транспорт за желаещите да подкрепят "акулите", видя Burgas24.bg.

Записването става на официалната страница на Черноморец във Фейсбук.

Часът и мястото на тръгване ще бъдат обявени утре.

Към момента отборът, воден от Иван Колев, се намира на 9-о място в класирането с 23 точки.