Черноморец ще изиграе първия си официален мач за 2026 г. на 15 февруари (неделя).Тогава "акулите" домакинстват на Миньор (Перник) в среща от ХХ кръг на Втора лига.Двубоят на Градския стадион в Несебър започва в 14:00 ч.Ръководството на Черноморец продължава традицията от есенния дял на първенството и организира безплатен транспорт за желаещите да подкрепят "акулите", видяЗаписването става на официалната страница на Черноморец във Фейсбук.Часът и мястото на тръгване ще бъдат обявени утре.Към момента отборът, воден от Иван Колев, се намира на 9-о място в класирането с 23 точки.