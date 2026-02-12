"Акулите" организират безплатен транспорт за мача с Миньор (Перник)
Тогава "акулите" домакинстват на Миньор (Перник) в среща от ХХ кръг на Втора лига.
Двубоят на Градския стадион в Несебър започва в 14:00 ч.
Ръководството на Черноморец продължава традицията от есенния дял на първенството и организира безплатен транспорт за желаещите да подкрепят "акулите", видя Burgas24.bg.
Записването става на официалната страница на Черноморец във Фейсбук.
Часът и мястото на тръгване ще бъдат обявени утре.
Към момента отборът, воден от Иван Колев, се намира на 9-о място в класирането с 23 точки.
