Иван Колев: Искаме да подобрим класирането си, какво сме свършили - ще покажат резултатите
Бургаският Черноморец започва втория полусезон с домакинство на Миньор (Перник).
Двубоят е на 15 февруари, неделя, от 14:00 ч. на Градския стадион в Несебър.
От Burgas24.bg се свързахме със страши треньора на "акулите" Иван Колев, с когото да си поговорим за проведената от тима подготовка, предстоящия мач с "чуковете" и случващото се около отбора на бургазлии.
- Г-н Колев, каква е оценката Ви за проведената от Черноморец подготовка?
Оценката ще ни пишат резулатите от мачовете. Това, което планирахме, мисля, че успяхме да го свършим в по-голям процент. От тази гледна точка смятам, че премина нормално подготовката. Бяха ни осигурени добри условия за работа.
- Тогава, готови ли сте за първия мач срещу Миньор (Перник) и какви са Вашите очаквания за него?
- Би трябвало да сме готови. Проблемът е, че няма да играят двама основни играчи. Митко Костадинов, който бе контузен още в първата контрола срещу Созопол и Корея, който получи травма срещу Севлиево. Двамата ще отсъстват, което не е много добре, но имаме заместници, които се надявам да се представят достойно.
- Какво смятате, че трябва да подобрите най-вече в играта Ви?
- Това е един текущ процес, в който неща за подобряване има почти винаги. Основните неща, които искахме да подобрим, се опитахме да го направим по време на подготовката и контролните срещи. Това какво сме успяли да свършим ще го покажат резултатите от мачовете, защото ще срещнем отбори с различен състав, системи и манталитет.
- Смятате ли, че имате нужда от още нови футболисти?
- Те Реал (Мадрид) и Барселона имат нужда от нови футболисти, Черноморец ли няма да има (смее се). Трябва да се знае, че зимният период е много труден за селекция. Много трудно може да се намери нещо много качествено, защото добрите футболисти са си ангажирани с клубовете. Свободните играчи на пазара не са от класата, която ни интересува. Прегледали сме внимателно може би около 80-90 играчи, но честно казано, това, което взехме сега, може би най-добре отговаря на нашите изисквания.
- Каква ще бъде целта на Черноморец през втория полусезон?
- За нея ще мога да кажа повече след първите 3-4 кръга, след като се види играта на отбора и другите състави. Иска ни се представянето и като класиране да бъде по-добро от това през първия полусезон. В крайна сметка всичко си зависи от нас.
- И за финал какво ще кажете на феновете на отбора?
- Първо искам горещо да им благодаря, че ни подкрепяха сериозно през първия полусезон. Надяваме се, че ще има подобна спойка между нас и през втория полусезон, защото няма да е лесен. Той ще е с много трудни мачове. Само когато заедно си помагаме, можем да постигнем по-сериозни резултати.
