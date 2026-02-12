Председателят на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелбададе урок по спортна стрелба и запозна с тънкостите на спорта си кмета на Бургас. Той стреля с въздушна пушка и въздушен пистолет, след което изгледа финала на 10 м въздушна пушка микс до 21 г. от Европейското първенство в морския град в компанията наи президента на Европейската конфедерация по стрелбанагради медалистите в дисциплината."Кметътподкрепя с цялото си сърце спорта. Има много добър и подготвен екип. България организира състезание от такъв ранг за пръв път от 30 години и първенството в Бургас стана едно от най-добрите. Всички участници са доволни, изказват възхищение от залата, от начина, по който е подредено и организирано всичко. Така че огромни благодарности към целия екип на Община Бургас и, както и към Министерството на младежта и спорта за подкрепата“, казаКметът се спря и на щанда на създадения през 2025 г. Спортен стрелкови клуб "Бургас“. Въпреки кратката си история, клубът вече има републикански шампион на пистолет жени –, републикански шампиони и медали при юношите и девойките, трима представители на шампионата в Бургас и един, който ще участва на предстоящото Европейско първенство за мъже и жени в Армения. Вече се използва и се дооборудва тренировъчно стрелбище в "Арена Бургас“."Предложих на г-жановосформираният стрелкови клуб в Бургас да се отвори за цялата общественост. Защото освен за спорт, стрелбата може да се практикува и като хоби и антистрес терапия“, казаТой изрази задоволство от начина, по който се организира първенството и отзивите, които получават Българския стрелкови съюз и град Бургас."Най-важното е, че успяхме да направим домакинство на много високо ниво. Видях как българските състезатели коментират със самочувствие, че България осигурява инфраструктура и условия на ниво, което много по-големи държави и много по-големи градове от Бургас не са осигурявали. Това е самочувствие за страната домакин и състезателите ни. Ние вдигнахме летвата и представителите на Европейската конфедерация с радост отбелязаха, че и занапред ще гласуват доверие на Бургас, защото условията са прекрасни. Благодаря на целия екип, който се включи“, казаОще през септември е следващото стрелково предизвикателство пред Бургас, когато градът ще приеме международен турнир за мъже и жени, юноши и девойки.