Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Нефтохимик представи още едно ново попълнение преди подновяването на сезона в Югоизточната Трета лига, научи Burgas24.bg.

През втория полусезон екипa на "шейховете“ ще носи опитният нападател Мирослав Радев, който за последно бе част от Атлетик (Куклен).

Високият 192 см футболист е на 31 години.

Кариерата му преминава още през Локомотив (Пд), Гигант (Съединение), Севлиево, Спартак (Пд) и Марица (Милево).

Радев вече записа неофициален дебют с екипа на отбора в контролата срещу Несебър, когато успя и да се разпише в последните минути на срещата за крайното 1:1.

През зимата Нефтохимик привлече още халфовете Христо Георгиев и Никола Атанасов.