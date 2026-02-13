Нефтохимик представи още едно ново попълнение преди подновяването на сезона в Югоизточната Трета лига, научиПрез втория полусезон екипa на "шейховете“ ще носи опитният нападател Мирослав Радев, който за последно бе част от Атлетик (Куклен).Високият 192 см футболист е на 31 години.Кариерата му преминава още през Локомотив (Пд), Гигант (Съединение), Севлиево, Спартак (Пд) и Марица (Милево).Радев вече записа неофициален дебют с екипа на отбора в контролата срещу Несебър, когато успя и да се разпише в последните минути на срещата за крайното 1:1.През зимата Нефтохимик привлече още халфовете Христо Георгиев и Никола Атанасов.