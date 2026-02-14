Нефтохимик пречупи Дея и спечели бургаското дерби
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Burgas24.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
© Burgas24.bg
Най-резултатен за Нефтохимик стана Ади Османович с 21 точки (55% ефективност в атака - +13) за победата. Калоян Балабанов (1 блок, 48% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +9) и Рикардо Жуниор (2 блока, 3 аса, 36% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане - +5) добавиха 15 и 14 точки за успеха.
Независимо от това, за Най-полезен играч (MVP) на мача беше определен либерото на победителите Ясен Петров.
За тима на Дея спорт Цветелин Цветанов реализира 20 точки (2 блока, 3 аса и 45% ефективност в атака - +5). Ерион Байрами (1 ас, 52% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +6) и Валентин Братоев (1 ас, 42% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +1) се отчетоха с 16 и 14 точки, но и това не беше достатъчно за победата.
След успеха носителите на Купата на България остават на 4-о място във временното класиране с 10 победи, 4 загуби и 29 точки. Дея спорт е на 7-а позиция със 7 победи, 8 загуби и 21 точки, колкото има и 6-ият Пирин (Разлог), но с по-добро геймово съотношение.
Дея започна по-добре и успя да поведе с 4:1. Нефтохимик съумя да навакса и след успешна атака на Балабанов дръпна с 8:7. Последва нова точка за “шейховете", а треньорът на Дея взе първото прекъсване в двубоя. Ас на Османович и Нефтохимик дръпна с 15:12. Блокаут за “шейховете" и резултатът набъбна до 18:14. Символичните домакини не допуснаха изненада и затвориха първата част след грешка на Братоев с 25:20.
Вторият гейм вървеше точка за точка, преди Цветанов да направи добра контра и Дея да поведе с 10:8. Гостите дръпнаха с 12:9 след грешка на Нефтохимик, а Иван Станев взе прекъсване. Грешка от сервис на Дея изравни резултата при 13:13. Геймът мина през няколко равенства преди успешна блокада да изведе “шейховете" напред при 21:19. Успешна контра на Османович даде геймбол на Нефтохимик при 24:21, а Дея взе таймаут. Символичните домакини все пак удържаха и дръпнаха с 2:0 гейма след 25:22.
Добра атака на капитана Балабанов и “шейховете" поведоха с 3:1. Негова контра направи резултата 7:4 за Нафтата. Аут на Валентин Братоев и съперникът поведе с 11:8. Гостите обаче наваксаха и ас на Цветанов изравни при 12:12. Негово добро нападение по диагонала и Дея поведе с 18:16, което накара Иван Станев да вземе прекъсване. Гостите се възползваха от колебанията на съперника и останаха в мача след 25:22.
Нефтохимик подобри сервиса в началото на четвъртия гейм и успя да поведе с 8:5. Дея обаче не се пречупи и изравни при 9:9 след блок на Шуркаби. Ас на Жуниор и блокаут на Балабанов дадоха аванс на “шейховете" при 16:13. Грешка на Цветанов вдигна преднината на “шейховете" до пет точки при 19:14. До края момчетата на Иван Станев не допуснаха изненада и затвориха двубоя след 25:16.
Още от категорията
/
Иван Станев: Бургас е сред фаворитите да приеме турнир от Лигата на нациите, но има още доста неща да се случат
30.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.