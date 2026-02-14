Нефтохимик 2010 (Бургас) постигна трета поредна победа през втория полусезон в Националната волейболна лига. Момчетата насе наложиха доста трудно над съгражданите си от Дея спорт с 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:16) в бургаското дерби от 16-ия кръг на шампионата, играно тази вечер в пълната зала "Бойчо Брънзов", предаде репортер наНай-резултатен за Нефтохимик станас 21 точки (55% ефективност в атака - +13) за победата.(1 блок, 48% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +9) и(2 блока, 3 аса, 36% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане - +5) добавиха 15 и 14 точки за успеха.Независимо от това, за Най-полезен играч (MVP) на мача беше определен либерото на победителитеЗа тима на Дея спортреализира 20 точки (2 блока, 3 аса и 45% ефективност в атака - +5).(1 ас, 52% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +6) и(1 ас, 42% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +1) се отчетоха с 16 и 14 точки, но и това не беше достатъчно за победата.След успеха носителите на Купата на България остават на 4-о място във временното класиране с 10 победи, 4 загуби и 29 точки. Дея спорт е на 7-а позиция със 7 победи, 8 загуби и 21 точки, колкото има и 6-ият Пирин (Разлог), но с по-добро геймово съотношение.Дея започна по-добре и успя да поведе с 4:1. Нефтохимик съумя да навакса и след успешна атака на Балабанов дръпна с 8:7. Последва нова точка за “шейховете", а треньорът на Дея взе първото прекъсване в двубоя. Ас на Османович и Нефтохимик дръпна с 15:12. Блокаут за “шейховете" и резултатът набъбна до 18:14. Символичните домакини не допуснаха изненада и затвориха първата част след грешка на Братоев с 25:20.Вторият гейм вървеше точка за точка, преди Цветанов да направи добра контра и Дея да поведе с 10:8. Гостите дръпнаха с 12:9 след грешка на Нефтохимик, а Иван Станев взе прекъсване. Грешка от сервис на Дея изравни резултата при 13:13. Геймът мина през няколко равенства преди успешна блокада да изведе “шейховете" напред при 21:19. Успешна контра на Османович даде геймбол на Нефтохимик при 24:21, а Дея взе таймаут. Символичните домакини все пак удържаха и дръпнаха с 2:0 гейма след 25:22.Добра атака на капитана Балабанов и “шейховете" поведоха с 3:1. Негова контра направи резултата 7:4 за Нафтата. Аут на Валентин Братоев и съперникът поведе с 11:8. Гостите обаче наваксаха и ас на Цветанов изравни при 12:12. Негово добро нападение по диагонала и Дея поведе с 18:16, което накара Иван Станев да вземе прекъсване. Гостите се възползваха от колебанията на съперника и останаха в мача след 25:22.Нефтохимик подобри сервиса в началото на четвъртия гейм и успя да поведе с 8:5. Дея обаче не се пречупи и изравни при 9:9 след блок на Шуркаби. Ас на Жуниор и блокаут на Балабанов дадоха аванс на “шейховете" при 16:13. Грешка на Цветанов вдигна преднината на “шейховете" до пет точки при 19:14. До края момчетата на Иван Станев не допуснаха изненада и затвориха двубоя след 25:16.