Както Burgas24.bg вече съобщи, Нефтохимик взе бургаското волейболно дерби след победа над Дея с 3:1 гейма.

След срещата старши треньорът на "шейховете" Иван Станев застана зад нашия обектив, за да сподели впечатленията си за двубоя.

"Да, наистина доста трудна победа, заслужена. Момчетата се вложиха, тренираха усъдрно и бяха готови за такъв двубой, защото това е бургаското дерби, а когато има думата дерби в едно изречение, това означава мач под голямо напрежение", започна той.

Специалистът изрази радостта си от пълната зала "Бойчо Брънзов" в Бургас.

"Важна победа за нас. Ние вървим стъпка по стъпка. Момчетата си заслужиха един ден почивка, а през следващата седмица се готвим за гостуване във Варна", добави Станев.

"Имахме стойностен отбор от другата страна. Знаехме къде са техните силни страни. Успяхме да спечелим четвъртия гейм с нашия начален удар и с това, че извадихме тяхното посрещане на трети, четвърти метър. В крайна сметка важното е, че победихме", каза още треньорът на Нефтохимик.

През следващата седмица за отбора му предстои гостуване на един от аутсайдерите през този сезон в НВЛ Черно море, но Станев бе категоричен, че лесен мач няма и неговите момчета трябва да бъдат пределно концентрирани, ако искат да се върнат от Варна с успех.