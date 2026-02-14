Нефтохимик взе бургаското волейболно дерби след победа над Дея с 3:1 гейма.
След срещата старши треньорът на "шейховете" Иван Станев застана зад нашия обектив, за да сподели впечатленията си за двубоя.
"Да, наистина доста трудна победа, заслужена. Момчетата се вложиха, тренираха усъдрно и бяха готови за такъв двубой, защото това е бургаското дерби, а когато има думата дерби в едно изречение, това означава мач под голямо напрежение", започна той.
Специалистът изрази радостта си от пълната зала "Бойчо Брънзов" в Бургас.
"Важна победа за нас. Ние вървим стъпка по стъпка. Момчетата си заслужиха един ден почивка, а през следващата седмица се готвим за гостуване във Варна", добави Станев.
"Имахме стойностен отбор от другата страна. Знаехме къде са техните силни страни. Успяхме да спечелим четвъртия гейм с нашия начален удар и с това, че извадихме тяхното посрещане на трети, четвърти метър. В крайна сметка важното е, че победихме", каза още треньорът на Нефтохимик.
През следващата седмица за отбора му предстои гостуване на един от аутсайдерите през този сезон в НВЛ Черно море, но Станев бе категоричен, че лесен мач няма и неговите момчета трябва да бъдат пределно концентрирани, ако искат да се върнат от Варна с успех.
Иван Станев: Важна победа, вървим напред стъпка по стъпка
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още от категорията
/
Иван Станев: Бургас е сред фаворитите да приеме турнир от Лигата на нациите, но има още доста неща да се случат
30.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.