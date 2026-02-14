Нефтохимик пропусна възможността да започне втория полусезон в Югоизточната Трета лига с победа, след като не успя да победи Атлетик (Куклен).Мачът, изигран на ст. "Лазур“, завърши 1:1, предаде репортер на"Шейховете" бяха по-добрият отбор на терена през целия мач, а съперникът се възползва от една от малкото си възможности в двубоя.Първият шанс за "зелените“ се откри още в 6-ата минута, когато Пюскюлю стреля с глава след центриране от фаул на Венци Славов, но ударът ми мина в страни.В 10-ата минута Рамис Исмаилов пробва шут отдалеч, но той мина над напречната греда.Само 120 секунди по-късно се стигна до тежък сблъсък в центъра на терена, след който се наложи централният защитник на Нефтохимик Тодор Петров да напусне терена заради контузия в главата, а на негово място се появи Мартин Николов.В 37-ата минута Аюб Юнес стреля от границата на наказателното поле, но ударът му бе спасен от вратаря на Атлетик.Секунди преди почивката Христо Георгиев се оказа на добра позиция в наказателното поле на гостите, но шутът му не се получи.Още след почивката на терена за Нефтохимик се появиха Григор Солаков и Денис Токмак на мястото на Мирошник и Венци Славов.Пет минути след подновяването на играта "зелените“ получиха правото да изпълнят дузпа, но ударът на Солаков бе спасен от стража на гостите.В 57-ата минута бе отсъден нов наказателен удар за нарушение срещу Денис Токмак, като този път Стилян Кръстев бе точен за 1:0.20 минути по-късно Атлетик изравни с единственото си до момента положение след суматова в наказателното поле на Нефтохимик. Голът отбеляза Хеник Якоби.