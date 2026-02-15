Светът на зимните спортове бе променен днес след като, заедно с норвежката щафета () спечелиха златото в дисциплината 4 по 7.5 км в ски бягането на пистата в Тезеро, Италия от програмата на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.Това бе шеста отборна титла за Норвегия в историята. По-впечатляващото е, че Клаебо се превърна в най-титулуваният спортист в историята на зимни олимпийски игри. Той вече има 9 титли и е недостижим на върха, оставяйки с по 8 под себе си легендите в ски бягането, както и легендата в биатлонаВторото място в щафетите днес заеха французите. Те останаха на 22.2 секунди от първото място, а "Топ 3" допълниха представителите на домакините от Италия. Те бяха в състав