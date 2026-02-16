От 14 до 16 февруари във Виламура, Португалия се провежда една от големите в света регати за Олимпийския клас ILCA 6.Тази международна регата е част от предхождащите събитията на Гран При на Португалия, което я прави още по-значима.Ден преди края на състезанието Александра Лукоянова води в тежка конкуренция с над 60 състезатели.Въпреки предизвикателните океански условия, Саша се справя изключително добре, като до момента е в топ 3, в четири от петте гонки и води с увереност ден преди финала.Александра води уверено и всички с вълнение очакват днешните гонки, в които състезателката, представяща Яхт клуб "Черноморец Бургас“ и националния отбор да затвърди първото си място за началото на сезона.