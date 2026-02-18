Александра Лукоянова със злато от престижна регата в Португалия
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Събитието се проведе за 52-ри път и е част от утвърдения International Carnival Sailing Tournament, който има над половинвековна история и традиции в световния ветроходен календар.
Регатата събра близо 400 състезатели от 18 държави и няколко ветроходни класа , сред които ветроходни величини като Ирландия, Португалия, Румъния, Хонконг, Финландия, Чехия, Нидерландия, Канада, Белгия, Швеция и Испания. В изключително силна международна конкуренция и при предизвикателни океански условия с вятър до 20 възела, Лукоянова доминираше в своя клас и заслужено завоюва първото място не само при жените ,но и в Генералното класиране !
Това е първа регата за сезона за българската състезателка, която демонстрира отлична форма още в началото на годината. Победата във Виламура е силна заявка за предстоящите международни стартове и потвърждение за нейната стабилност и израстване на международната сцена.
Александра Лукоянова се състезава за Яхт клуб Черноморец Бургас и националния отбор на България. Треньорският екип и Саша работят целенасочено за постигане на високи резултати в европейските и световни първенства през сезона.
С този успех България записва престижна международна победа в един от олимпийските ветроходни класове и затвърждава присъствието си сред водещите нации в ILCA 6.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.