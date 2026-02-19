За първи път през втория полусезон в Югоизточната Трета лига за Нефтохимик предстои гостуване.В двубой от XXI-ия кръг момчетата на Димчо Ненов ще се изправят срещу Розова долина (Казанлък).Предвид ремонта на ст. "Севтополис" в Града на розите, срещата ще се изиграе в град Мъглиж.Срещата е тази събота от 14:00 ч.През първия полусезон двата тима врътнаха 1:1 в Българово.В откриващия си двубой за втория полусезон "шейховете" направиха 1:1 с Атлетик (Куклен) на "Лазур", докато "розите" загубиха с 0:1 гостуването си в Димитровград.Към момента бургазлии са на 5-о място в класирането с 31 точки, докато Розова долина е на 11-а позиция с 25.