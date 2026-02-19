Нефтохимик ще играе срещу Розова долина в Мъглиж
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Burgas24.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В двубой от XXI-ия кръг момчетата на Димчо Ненов ще се изправят срещу Розова долина (Казанлък).
Предвид ремонта на ст. "Севтополис" в Града на розите, срещата ще се изиграе в град Мъглиж.
Срещата е тази събота от 14:00 ч.
През първия полусезон двата тима врътнаха 1:1 в Българово.
В откриващия си двубой за втория полусезон "шейховете" направиха 1:1 с Атлетик (Куклен) на "Лазур", докато "розите" загубиха с 0:1 гостуването си в Димитровград.
Към момента бургазлии са на 5-о място в класирането с 31 точки, докато Розова долина е на 11-а позиция с 25.
Още от категорията
/
Недялко Москов: Говорихме с Левски да ни преотстъпват млади футболисти, ако влезем във Втора лига
07.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.