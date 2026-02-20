500 състезатели от 30 клуба се събират в Бургас за международния турнир SHARKS SWIMMING CUP.Надпреварата започва днес, в 16:30 часа в плувен комплекс "Парк Арена – ОЗК“.Международното участие ще бъде представено от Румъния и Косово. Закриването на турнира е насрочено за 22 февруари /неделя/.Организатори са Община Бургас, Българска федерация по плувни спортове и СК "Акулите“