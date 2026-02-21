Сподели Сподели
България приключи участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина! Страната ни, която бе представена от 20 спортисти, стигна до 2 медала в общото класиране - бронз на Лора Христова и също бронз на Тервел Замфиров, съответно в биатлона и алпийския сноуборд. 

С това си постижение родните спортисти се нареждат на 25-а позиция ден преди края на Игрите в подреждането по медали.

България записва първи отличия от 20 години насам! 

Припомняме, че на предходните четири олимпийски зимни форума (2010, 2014, 2018 и 2022) отборът ни от спортисти не стигаше до отличие, както и респективно до класирането по медали.

Медалите за страната ни от най-големия спортен зимен форум общо са вече 8: 

Иван Лебанов - биатлон - бронз 1980' Лейк Плесид

Екатерина Дафовска - биатлон - злато 1998' Нагано

Евгения Раданова - шорттрек - сребро и бронз 2002' Солт Лейк Сити 

Ирина Никулчина - биатлон - бронз 2002' Солт Лейк Сити 

Евгения Раданова - шорттрек - сребро 2006' Бормио 

Лора Христова - биатлон - бронз 2026' Милано/Кортина 

Тервел Замфиров - сноуборд - бронз 2026' Милано/Кортина