България приключи участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина! Страната ни, която бе представена от 20 спортисти, стигна до 2 медала в общото класиране - бронз наи също бронз на, съответно в биатлона и алпийския сноуборд.С това си постижение родните спортисти се нареждат на 25-а позиция ден преди края на Игрите в подреждането по медали.България записва първи отличия от 20 години насам!Припомняме, че на предходните четири олимпийски зимни форума (2010, 2014, 2018 и 2022) отборът ни от спортисти не стигаше до отличие, както и респективно до класирането по медали.Иван Лебанов - биатлон - бронз 1980' Лейк ПлесидЕкатерина Дафовска - биатлон - злато 1998' НаганоЕвгения Раданова - шорттрек - сребро и бронз 2002' Солт Лейк СитиИрина Никулчина - биатлон - бронз 2002' Солт Лейк СитиЕвгения Раданова - шорттрек - сребро 2006' БормиоЛора Христова - биатлон - бронз 2026' Милано/КортинаТервел Замфиров - сноуборд - бронз 2026' Милано/Кортина