Западен Лондон става военна зона за Тотнъм - Арсенал
"Шпорите" правят втори пореден слаб сезон и са чак 16-и с 29 точки, две повече от Нотингам Форест, който днес приема Ливърпул. Тотнъм загуби последните си два мача: 0:2 от Манчестър Юнайтед и 1:2 срещу Нюкасъл у дома. За последно отборът спечели в първенството на 28 декември при 1:0 над Кристъл Палас. Оттогава столичани записаха два успеха, ала те бяха в основната фаза от Шампионска лига. Головото съотношение на състава е 36:37. Домакините са най-пострадалият от травми спрямо всички други в Премиър лийг. Цели 12 играчи са контузени и единствено Доминик Соланке оздравя. Аут за дербито са: Уилсън Одобер, Джеймс Мадисън, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Бен Дейвис, Лукас Бергвал, Кристиан Ромеро, Дестини Удоджи, Кевин Дансо, Ричарлисон и Педро Поро.
Арсенал е неузнавам в последните си 7 двубоя от първенството. В тях "артилеристите" допуснаха загуба от Манчестър Юнайтед у дома и 4 равенства. Последното, от които бе преди 4 вечери при 2:2 с Уулвърхемптън в издърпан мач от 31-ия кръг заради финала срещу Манчестър Сити през март за Купата на Лигата. На "Молиню" лондончани изтърваха успеха в 5-ата минута от добавеното време. Те продължават да са на върха, но само с две точки преднина спрямо Манчестър Сити, който снощи излъга Нюкасъл вкъщи за крайното 2:1 и натрупа 3 поредни победи в лигата. Въпреки това, Арсенал продължава борбата на всички фронтове: първенство, Купа на Лигата, ФА Къп и Шампионска лига. Микел Мерино е в най-тежко състояние след операцията в крака си и не се знае дали ще се върне до края на сезона. Макс Доуман се очаква да е на разположение тази или другата седмица, а Кай Хаверц и Мартин Йодегор ще минат късен фитнес тест.
На 23 ноември в 12-ия кръг Арсенал взе превес с 4:1 на "Емирейтс".
Palmsbet.com дава 6.33 за Тотнъм, 4.00 е равенството, а двойката - 1.55. Bethub.bg оценява успеха срещу името на домакините при 6.75, ремито е 4.15, а за Арсенал - 1.56.
