Българската звезда в тенисможе да не играе на тенис турнира от сериите АТП 500, който трябва да се проведе през тази седмица в Акапулко, Мексико.Причината е, че Министерството на националната отбрана официално потвърди ликвидирането на, лидер на картела "Халиско – ново поколение“. Операцията на специалните части в Тапалпа отприщи вълна от насилие, която местните власти описват като критична. В отговор на действията на армията, картелът блокира основни пътни артерии, подпали коли, предизвика въоръжени сблъсъци в няколко щати и дори нахлу на летището в Гуадалахара.Първата ни ракета е шампион в надпреварата от 2014-а година и трябва да играе утре сутрин от 2:00 часа българско време срещу французинана старта на основната схема.Организаторите на надпреварата опитаха да успокоят обществеността, заявявайки, че са в постоянен контакт с федералните власти. Те увериха, че за момента не е издавано официално нареждане за отмяна, а сигурността на играчите и публиката е приоритет. Въпреки оптимизма на домакините, международната общност следи ситуацията с повишено внимание.