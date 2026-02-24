Главният методист на БФС посети Нефтохимик заради категоризацията на школите
В конферентната зала на спортен комплекс "Изгрев“ бяха обсъдени ключови теми, свързани с предстоящите промени в структурата и организацията на детско-юношеския футбол в страната.
По време на срещата Михов запозна треньорите с изискванията и единната методика, която футболната централа въвежда в школите. Основен акцент бе поставен върху предстоящата категоризация на детско-юношеските формации. Тя ще обхваща структурата на всяка школа, начина на работа, плановете и периодизацията на тренировъчния процес, профилирането на треньорите и тяхното лицензиране.
От страна на клуба бе подчертано, че в Нефтохимик вече трета поредна година функционира изградена вътрешна Методология на обучение, базирана на принципите от фазите на играта. В школата е въведена ясна периодизация на обучението според възрастовите групи, като всяко ниво има конкретни цели, задачи и очаквани резултати в техническо, тактическо, физическо и ментално отношение.
Посещението премина в конструктивен диалог и активна обмяна на идеи, като и двете страни изразиха увереност, че подобни срещи са ключови за развитието на детско-юношеския футбол и за изграждането на по-конкурентоспособни български таланти.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
