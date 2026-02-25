Сподели Сподели
Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар е новият-стар Спортист номер 1 на България за 2025-а година.

Това стана ясно след обявяването на резултатите от традиционната анкета, чието 68-о издание беше днес.

Церемонията се проведе в столичен хотел, а Насар става победител за втора поредна година. Той събра 1040 точки от 1170 възможни. 

През 2025 Насар спечели злато на Европейското през април в Кишинев и на Световното във Фьорде през октомври, а освен това подобри и няколко световни рекорда. 

Той бе избран и за номер 1 за 2025 в родните щанги за трета поредна година.