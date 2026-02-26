Карлос Насар за втори пореден път беше избран за "Спортист на годината" на България. Това се случи на церемония, провела се в столичен хотел.
Звездата ни получи 1040 от гласовете на 117 журналисти, участвали в 68-ата анкета. Той е деветият спортист с повече от една такава награда.
"Радвам се не толкова, че съм спечелил, а че съм се докоснал до толкова големи спортисти и мога да трупам успехи заедно с тях. Успехите не са само благодарение на мен, а и на тези, които ми помагат - ММС, Спорт ТОТО, Николай Жейнов, Павел Христов, семейството ми - благодаря на всички тях. Пожелавам на всички здраве, щастие и да славим родината си. Благодаря ви", каза спортист номер 1 за 2025-а.
"Успявам да се справям с всичко останало засега. Всичко върви добре засега. Не беше толкова очаквана тази награда, защото имахме много успехи. Гордеем се с волейболистите, Алекс Николов стана втори в света. Не е толкова важна наградата, а самото събитие. Ние се чувстваме признати от обществото и благодарим на всички организатори. Всеки би се радвал на който и да е победител.
Не знам какво да кажа за бъдещето. Надявам се само на хубави неща, но не всичко зависи от мен. Аз не съм инициатор на протест срещу Стефан Ботев, но ги подкрепям. Идеята се е родила сред треньорите, които ще трябва да обясяняват на децата си как няма да може да се състезават тази година, защото няма финансиране.
Нещата в щангите не вървят добре. Дано се вземе правилно решение в най-скоро време. Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ако не ме допускат на състезания, няма как изобщо да взема квота. Не искам да се махам от България, защото това е страната ми. Цял живот ще съм признателен на хората, които ми помагат. Ще направя всичко възможно да остана. Има надежда, че ще се справим. Стефан Ботев още не е дал отчет за предната година, никой не знае защо. Трупат се разходи на Федерацията, не знаем дали има намерение да ги плаща, не знаем откъде биха дошли средствата. Саботира ли той българските щанги, защото действията му това показват? Никакви пари не са влизали във федерацията, не се вкарват вноски по глобата, а се трупат разходи. Това за мен е умишлен фалит. Когато не се справяш с една отговорност, е редно да предадеш поста на друг. Това е единственото достойно нещо, ако му е останало изобщо някакво достойнство.
Вярвам, че много други деца мечтаят като мен и искат да сбъднат мечтите си, за да се гордеем с тях. Асен Златев още не е вписан като президент. Има жалби, опитват се някои хора да саботират федерацията. Някои неща законът може и да ги позволява, но не е морално да се вършат. Никой не казва конкретна причина за жалбите. Това не е правилно. Изобщо не сме в цветущо положение. А ние трябва да работим за развитие на нашите деца", каза Насар след самата церемония. Цялото видео вижте в прикачения файл.
Интервю на Насар пред ФОКУС може да видите ТУК.
