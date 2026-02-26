Нефтохимик тренира здраво за дербито с Несебър без двама основни футболисти
Двубоят е на 28 февурари на ст. "Лазур" от 15:00 ч., час по-късно от първите два пролетни кръга в Югоизточната Трета лига.
По-добрите метеорологични условия в Бургас през тази седмица позволяват на "шейховете" да се готвят на помощното игрище на бившия ст. "Нефтохимик", където настилката е от естетствена трева.
Последното занимание пропуснаха централният защитник Тодор Петров, който още се възстановява от контузия на главата, получена в мача срещу Атлетик (Куклен), както и Юнес Аюб. Вторият имаше нарушена зимна подготовка и изглежда отново е получил някакво неразположение.
Двубоят между двата отбора през първия полусезон завърши с победа 3:0 за Несебър.
Двата тима изиграха и една контрола помежду си по време на зимната си подготовка, като спарингът в Българово завърши 1:1.
В последния си мач "делфините" разбиха Димитровград с 5:0, докато срещата на Нефтохимик срещу Розова долина (Казанлък) пропадна заради лошото време в страната през миналата седмица.
Тимът на Мирослав Косев е лидер в първенството към момента с 49 точки в актива си, 4 повече от втория Марица (Пд). От своя страна момчетата на Димчо Ненов са на 5-а позиция с 31 пункта на сметката си.
