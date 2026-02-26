Над 80 бегачи влизат в битка за издръжливост в планинска надпревара в Свети Влас
За трета поредна година организатор на събитието е "Любители на спорта - Несебър", с подкрепата на Кметство Свети Влас. Организаторите подготвят изпитано 6-километрово трасе по живописните пътеки на Балкана. Маршрутът включва 300 метра положителна денивелация и съчетава технически участъци, изкачвания и спускания, които ще тестват както физическата подготовка, така и психическата устойчивост на състезателите.
Форматът на RAT WHO е нестандартен и поставя акцент върху издръжливостта. Участниците стартират на всеки кръгъл час по едно и също трасе. Всеки, който успее да финишира в рамките на определеното време, продължава в следващия старт. Закъснелите отпадат. Допълнително предизвикателство е, че с всяка следваща обиколка времето за завършване намалява с 3 минути.
Събитието е напълно безплатно за участниците. Всеки желаещ може да наблюдава и подкрепя състезателите на живо
Стартовете започват в 10:00 часа (60 минути лимит), като времето постепенно се редуцира – 11:00 (57 мин), 11:57 (54 мин), 12:51 (51 мин), 13:42 (48 мин), 14:30 (45 мин), 15:15 (42 мин), 15:57 (39 мин), 16:36 (36 мин), 17:12 (33 мин), 17:45 (30 мин), 18:15 (27 мин) и така до определянето на последния оцелял участник.
Старт-финалната зона ще бъде разположена на площада пред църквата "Свети Атанасий" в Свети Влас. Оттам трасето търгва към 6-километров маршрут, преминаващ по планинските пътеки над Свети Влас, включващ изкачване на емблематичния връх в Еминската планина.
Идеята за надпреварата е на българския ултрамаратонец и планински бегач Пирин Галов, познат с участията и призовите си класирания в едни от най-тежките планински състезания у нас и в чужбина. Форматът е вдъхновен от международното ултрабегаческо събитие "Run Around The Clock" (RATCU), което съчетава стратегия, издръжливост и тактическо разпределение на силите.
"Любители на спорта - Несебър" е познат и като организатор на утвърдения "Полумаратон Несебър", който ежегодно през декември привлича стотици участници от цялата страна.
