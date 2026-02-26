ФК Созопол елиминира Ямбол в областния финал за Купата на Аматьорската футболна лига след изпълнение на дузпи.Двубоят, игран в Карнобат, завърши 0:0 в редовното време.При наказателните удари футболистите от морския град показаха по-здрави нерви и продължиха напред."Много съм доволен от мача, постигнахме това, за което бяхме дошли. Противникът бе доста стойностен и поради това срещата бе равностойна, макар че в края Ямбол имаше положение да спечели“, заяви старши треньорът на "небесносините" Петър Кюмюрджиев след двубоя пред официалния сайт на клуба."При дузпите си е шанс и майсторство, но благодарение на целия отбор и на вратаря Християн Славов, продължихме напред. Още в началото казах, че нашата цел е във всеки мач да играем за победа“, добави наставникът."Сега в събота ни очаква труден мач срещу Левски (Карлово). За нас това ще бъде пети двубой от началото на пролетта, докато за тях едва втори, но това не бива да ни служи като оправдение. Надявам се момчетата да се възстановят и да излезем победители“, завърши специалистът.