Спорен гол спря Нафтата към победата в морското дерби срещу Несебър
"Шейховете“ поведоха след близо час игра с гол на Христо Георгиев. Гостите изравниха с късно попадение на Иван Колев, при което останаха сериозни съмнения за нарушение в атака.
Най-чистото положение през първото поувреме бе за Несебър. То дойде в 30-ата минута, при което след удар на Иван Колев топката се отби в напречната греда.
В 58-ата минута Григор Солаков добре отне топката в средата на терена, напредна и подаде към Христо Георгиев, който с диагонален шут в обратния ъгъл откри резултата.
В 69-ата минута футболист на Несебър отправи хубав шут от далеч, но Величков изби с отличен плонж.
В 77-ата минута Иван Колев от гостите получи топката в малкото наказателно, но "зеленият“ вратар направо ново страхотно спасяване, този път избивайки топката с една ръка.
Само две минути след това Нефтохимик пропусна да реши всичко в мача. Венци Славов отне топката и напредна, крилото бе спрян от съперник, но топката попадна в Мирослав Радев. Нападателят превзе още терен и стреля, но ударът му мина в страни.
Така се стигна до 86-ата минута, в която Иван Колев засече центриране отдясно и изравни. При попадението на тарана на Несебър останаха повече от сериозни съмнения за нарушение срещу Пюскюлю, който бе изблъскан от съперника с две ръце в наказателното поле.
Несебър остава лидер в първенството с 50 точки, но е вече само на две от преследвача Марица (Пд).
От своя страна "шейховете" са на 6-о място в таблицата с 32 пункта.
В следващия кръг, на 7 март от 15:00 ч. Нефтохимик гостува на Марица (Пд), докато "делфините" ще приемат втория отбор на Локомотив (Пд), в същия ден и час.
Нефтохимик – Несебър 1:1
1:0 58′ Хр. Георгиев
1:1 86′ Ив. Колев
