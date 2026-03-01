Арсенал и Челси ще се избият в името на амбициите си
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© X: ESPN UK
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините са начело в таблицата с 61 точки, но само на две пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко. Това се дължи на незадоволителните резултати от домакините напоследък. Все пак, те разгромиха Тотнъм навън за крайното 4:1 миналата неделя. Головата им разлика е 56:21, която е най-добрата в лигата. Микел Мерино остава дълготрайно контузен, Макс Доуман ще мине късен фитнес тест, а Кай Хаверц и Бен Уайт също са под въпрос, но ще проведат допълнителни прегледи.
Челси излезе от челната петица и вече е 6-и, имащ 45 точки. Причината е, че отборът записа две последователни равенства: 2:2 у дома срещу Лийдс и 1:1 с Бърнли също вкъщи. Освен това те бяха изпреварени от Ливърпул снощи. Точките на "сините" са 45, 3 повече от мърсисайдци и Манчестър Юнайтед. Головата разлика на лондончани е 48:31. Филип Йоргенсен ще мине още тестове днес, но в лазарета са: Ливай Коуил, Джейми Биное-Гитънс, Естевао Уилиан, Дарио Есуго, Марк Кукурея, Уесли Фофана и Михайло Мудрик, който е хванат с допинг.
Този сезон двата гранда вече играха 3 пъти помежду си. На 30 ноември в 13-ия кръг от първенството на "Стамфорд Бридж" резултатът бе 1:1, а след това Арсенал победи в двата полуфинала от Купата на Лигата (3:2 и 1:0).
1.58 е шансът на Арсенал, според Palmsbet.com, 4.20 e равенството, докато двойката - 5.50. Bethub.bg оценява победа за Арсенал на 1.59, хиксът е 4.33, а успех за Челси - 6.75.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.