Нов успех за Цанко Цанков
"Гордея се, че успях да изпълня още една моя мечта. Станах абсолютен световен шампион и рекордьор на 450 метра в ледените води на финландския град Оулу. Бях пределно концентриран и много мотивиран да спечеля световната титла в конкуренцията на 83-ма състезатели в дисциплината“, сподели Цанков.
"Чувството е неописуемо, когато получиш уважението на всички конкуренти и публиката. За пореден път развявам гордо българския флаг от първото място. Благодарности към моя страхотен екип – Ники Илиев, който за пореден път беше плътно до мен, и Симеон Симеонов. Този голям успех е за моето семейство и за всички българи по целия свят“, добави той.
