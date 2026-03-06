Giro d’Italia идва в България: Айтос е част от маршрута
Това стана ясно на работна среща на кмета на Община Айтос Васил Едрев и експерти от Общинска администрация с представители на организационния комитет на Giro d'Italia.
Обсъдени бяха въпроси, свързани с организацията на втория етап от колоездачната обиколка – от Бургас в посока към Велико Търново. Айтос ще е една от общините, които имат честта да бъдат част от Международната велонадпревара в България. "Това спортно събитие е отговорност и възможност за Айтос и общината. Голяма чест за всички нас е, че градът ни е част от маршрута на Обиколката. Ангажираме се да направим всичко възможно, Айтос да се представи достойно. Още повече, че ние насърчаваме този спорт, искаме повече млади хора да се занимават с колоездене и да водят активен начин на живот“, коментира кметът Васил Едрев след срещата.
Стартът ще бъде на 8 май 2026 година в Несебър. На следващия ден участниците ще преминат 220 километра от Бургас през Айтос до Велико Търново. Последният от трите етапа, които ще бъдат проведени на територията на България, е на 10 май от Пловдив до София.
Символът на състезанието е розовата фланелка – тя се дава на водача в генералното класиране. На срещата с кмета стана ясно още, че за първи път тази година в колоездачната Обиколка на Италия ще участва едно от големите имена в световното колоездене – датчанинът Йонас Вингегор.
