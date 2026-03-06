Димитър Николов проведе днес среща с представители на италианския футболен клуб Torino FC, в лицето на Джанлуиджи Де Мартино и Фулвио Касела, които са на работно посещение в школата на ДФК "Звездичка“.
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество, обмен на опит и развитие на младите футболни таланти. Представителите на Torino FC се запознават с тренировъчния процес, методиката на работа с различните възрастови групи, както и с условията за развитие на клуба.
В рамките на своето посещение делегацията от италианския клуб наблюдава тренировките на различни възрастови групи в школата. Те се запознаха с организацията на тренировъчния процес, инфраструктурата и подхода на клуба към развитието на младите футболисти.
Италианските специалисти се срещнаха и с треньорите на клуба, като бяха обсъдени важни въпроси, свързани с методите на обучение, подготовката и развитието на детско-юношеския футбол.
Основната цел на посещението е да се направи оценка на работата на школата на ДФК "Звездичка“, както и на развитието и потенциала на младите футболисти, като същевременно се създадат условия за бъдещо сътрудничество и обмен на опит.
Подобни международни контакти дават възможност на децата от Бургас да се докоснат до методиката и професионалните стандарти на клуб от италианската Serie A, както и да получат по-ясна представа за пътя към професионалния футбол.
В програмата на посещението е включена и специална среща с родители и деца от школата, която ще се проведе днес от 18.30 часа.
По време на нея представителите на Torino FC ще изнесат лекция, в която ще споделят своя опит и ще представят важни аспекти от развитието на младия футболист – както от спортно-техническа гледна точка, така и по отношение на дисциплината, образованието и ролята на семейството.
По време на срещата ще бъде поставен акцент върху значението на съвместната работа между клуба, училището и родителите – фактори, които са ключови за изграждането на успешен и добре развит млад спортист.
Посещението на делегацията от Torino FC е част от стремежа на ДФК "Звездичка“ да развива международни партньорства и да предоставя все повече възможности за развитие на младите футболисти, включително достъп до знания, методики и практики от водещи европейски клубове.
Община Бургас подкрепя инициативите, които насърчават развитието на спорта, международното сътрудничество и създават условия младите таланти на града да се развиват и да преследват своите мечти във футбола.
Делегация от италианския футболен клуб Torino бе приета в Община Бургас
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.