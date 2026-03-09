ФК Созопол направи равенство 0:0 като гост на Марица (Милево) в мач от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.След този двубой тимът от морския град е на 10-то място в класирането с 31 точки. Отборът от Милево е 5-ти с 36."Доволен съм от старанието на футболистите и начина, по който изиграхме двубоя. Готвихме се цяла седмица за срещата, знаехме, че ще играем на много лош и тежък терен, който пречеше и на двата отбора. Защото и двата тима можем да играем добър футлбол“, заяви след двубоя страши треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на клуба."Смятам, че ние се приспособихме към условията, но както те, така и ние нямахме много холожения. Нулевото равенство бе напълно закономерно. През седмицата продължаваме да се готвим за следващия мач – домакинството на Гигант (Съединение)“, добави наставникът.Споменатият двубой е на 14 март от 15:00 ч. на ст. "Арена Созопол".От своя страна Марица (Милево) гостува в Смолян на Родопа от същия ден и час.