Отборът на Нефтохимик ще търси първа победа през пролетния дял на Югоизточната Трета лига в днешното гостуване на Розова долина (Казанлък).В трите си двубоя до момента "шейховете" записаха две равенства по 1:1 срещу Несебър и Атлетик (Куклен), както и тежка загуба от Марица (Пд) с 0:4 в събота.По програма срещата срещу "розите" трябваше да се изиграе на 21 февруари, но бе отложена заради лошата метеорологична обстановка в България тогава.Така мачът ще се проведе днес от 15:00 ч. на стадиона в гр. Мъглиж поради ремонт на ст. "Севастопол" в Казанлък.Отборът на Димчо Ненов проведе последната си тренировка вчера на центалния терен на ст. "Лазур", като единствено Юнес Аюб тренираше отделно от основната група, тъй като имаше физически проблеми в последно време.От своя страна Розова долина загуби от Димитровград (0:1), направи равен с Локомотив II (Пд) 1:1 и победи Хасково с 3:1 в пролетните си мачове.Нефтохимик е на 7-мо място в класирането с 32 точки, докато днешният съперник е 11-ти с 29.