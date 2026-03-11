Нефтохимик търси първа победа през пролетта срещу Розова долина (Казанлък)
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В трите си двубоя до момента "шейховете" записаха две равенства по 1:1 срещу Несебър и Атлетик (Куклен), както и тежка загуба от Марица (Пд) с 0:4 в събота.
По програма срещата срещу "розите" трябваше да се изиграе на 21 февруари, но бе отложена заради лошата метеорологична обстановка в България тогава.
Така мачът ще се проведе днес от 15:00 ч. на стадиона в гр. Мъглиж поради ремонт на ст. "Севастопол" в Казанлък.
Отборът на Димчо Ненов проведе последната си тренировка вчера на центалния терен на ст. "Лазур", като единствено Юнес Аюб тренираше отделно от основната група, тъй като имаше физически проблеми в последно време.
От своя страна Розова долина загуби от Димитровград (0:1), направи равен с Локомотив II (Пд) 1:1 и победи Хасково с 3:1 в пролетните си мачове.
Нефтохимик е на 7-мо място в класирането с 32 точки, докато днешният съперник е 11-ти с 29.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.