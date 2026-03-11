Женският ни национален отбор по баскетбол приема Азербайджан в мач от 4-ти кръг на група "Е" от първия етап на квалификациите за Европейското първенство през 2027 г. Срещата в пловдивската зала "Колодрума" започва в 19:00 часа.Момичетата назаемат първо място във временното класиране с 3 победи. "Лъвиците" победиха Азербайджан (48:141) и Украйна като гости и надвиха у дома Черна гора.Гостите се намират на последната 4-та позиция с 3 загуби.Следващият мач на България отново е в Пловдив, на 14 март, срещу Украйна.За втората фаза на евроквалификациите се класират първите два отбора във всяка група, както и трите най-добри трети тима от седемте групи.