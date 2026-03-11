Нефтохимик взе трудното гостуване на Розова долина (Казанлък), побеждавайки с 1:0.Това бе отложената среща между двата тима от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.Единствения гол в мача отбеляза Рамис Исмаилов в началните минути на второто полувреме.Двубоят се изигра на стадиона в гр. Мъглиж поради ремонт на съоръжението в Казанлък.Срещата започна равностойно, като първото по-добро положение за "шейховете“ дойде в 17-ата минута, когато Пюскюлю стреля с глава след корнер, но встрани.Минута по-късно Христо Георгиев пробва късмета си с удар извън наказателното поле, но не сполучи.В 25-ата минута завърналият се сред титулярите Тодор Петров се извиси в наказателното поле на противника след центриране на Григор Солаков, но изстрелът му с глава бе уловен лесно от вратаря на Розова долина.120 секунди след това домакините също застрашиха вратата на Величков, но отиграване с глава на техен футболист мина над вратата.Нефтохимик поведе в 52-ата минута. След добра отборна преса пред наказателното поле на домакините Токмак успя да отправи топката към Рамис Исмаилов, който с хубав удар по земя откри резултата.До края мачът предложи много борба, без чисти голови положения.В крайна сметка "шейховете“ удържаха резултата и се поздравиха с успеха.Така отборът на Димчо Ненов вече има 35 точки на 6-ото място в класирането."Розите" са 11-ти с 29.Сега за Нефтохимик предстои домакинство на Спартак (Пд) в неделя от 15:00 ч. на ст. "Лазур".Розова долина от своя страна гостува на Секирово ден по-рано в същия час.