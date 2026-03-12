Три варианта пред Нефтохимик за съперник за 1/8-финалите в НВЛ, има голяма вероятност за бургаско дерби
От тогава "шейховете" са в шеметна серия от 11 поредни победи, в които са дали на съперниците едва 6 гейма, като в нито един двубой не са загубили повече от 1.
Този рейд на бургазлии им помогна да си гарантират третото място преди началото на плейофите в НВЛ. Според регламента на първенството отборът, завършил след първите два, се изправя срещу шестия в таблицата. Така възможните съперници за Нефтохимик са три - Берое, Пирин (Разлог) или Дея.
Именно другият бургаски тим в момента заема 6-тото място в класирането. Петият Берое има наглед лесно домакинство на Славия, Дея гостува на друг от опашкарите Черно море, а най трудна задача имат от Пирин (Разлог) - домакинство на ЦСКА. Така, на хартия, вероятността да гледаме бургаско дерби на 1/8-финалите в НВЛ е голяма.
Тази събота от 19:00 ч. в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас Иван Станев и компания посрещат Локомотив (Авиа) като този двубой също има своята важност за плейофите. Ако бургазлии победят съперника, ще го оставят на второ място в класирането и така ще бъдат с него в един поток за финалната част от сезона, като двата тима ще се срещнат отново евентуално на 1/2-финалите.
Иван Станев: Бургас е сред фаворитите да приеме турнир от Лигата на нациите, но има още доста неща да се случат
30.01
