Волейболният Нефтохимик преживя истински ренесанс, след като Иван Станев по отбора преди турнира за Купата на България в средата на януари.От тогава "шейховете" са в шеметна серия от 11 поредни победи, в които са дали на съперниците едва 6 гейма, като в нито един двубой не са загубили повече от 1.Този рейд на бургазлии им помогна да си гарантират третото място преди началото на плейофите в НВЛ. Според регламента на първенството отборът, завършил след първите два, се изправя срещу шестия в таблицата. Така възможните съперници за Нефтохимик са три - Берое, Пирин (Разлог) или Дея.Именно другият бургаски тим в момента заема 6-тото място в класирането. Петият Берое има наглед лесно домакинство на Славия, Дея гостува на друг от опашкарите Черно море, а най трудна задача имат от Пирин (Разлог) - домакинство на ЦСКА. Така, на хартия, вероятността да гледаме бургаско дерби на 1/8-финалите в НВЛ е голяма.Тази събота от 19:00 ч. в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас Иван Станев и компания посрещат Локомотив (Авиа) като този двубой също има своята важност за плейофите. Ако бургазлии победят съперника, ще го оставят на второ място в класирането и така ще бъдат с него в един поток за финалната част от сезона, като двата тима ще се срещнат отново евентуално на 1/2-финалите.