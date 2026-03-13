Поредното издание на Републиканския шампионат по мотокрос отново ще стартира на мотополигон "Тотьо Чакъров“ в с. Порой, община Поморие.Официалното откриване на Grand Prix Поморие 2026 ще бъде на 22 март 2026 г. /неделя/, от 11:00 часа, след което ще започнат и официалните стартове за сезон 2026 от Републиканския шампионат по мотокрос на България. Събитието ще събере над 100 състезатели от цялата страна, които ще премерят сили в различните класове на шампионата – МХ65, МХ85, МХ2, МХ1 и МХ.Първият кръг традиционно привлича силен интерес както от страна на състезателите, така и от публиката, тъй като поставя началото на надпреварата за националните титли в отделните класове. Тази година се очаква още по-засилен интерес към състезанието поради участието на едни от най-известните имена в мотокроса – Майкъл Иванов и Хакан Халми, които ще застанат на старта заедно с останалите участници и ще допринесат за високото спортно ниво и зрелището на трасето.Очакват се оспорвани стартове, динамични състезания и силна конкуренция между най-добрите състезатели в страната.Община Поморие и Българската федерация по мотоциклетизъм канят всички любители на моторните спортове, жители и гости на Поморие да станат част от събитието и да подкрепят участниците в първия кръг на шампионата. "Grand Prix Поморие 2026“ обещава много адреналин, зрелищни моменти и истинска спортна атмосфера.С провеждането на състезанието Поморие отново затвърждава позицията си като една от утвърдените дестинации за мотокрос събития в България.