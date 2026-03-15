Нефтохимик записа 11-та победа за сезона в Югоизточната Трета лига, след като победи трудно като домакин Спартак (Пд) с 1:0, предаде репортер наЕдинственото попадение за "шейховете“ реализира Антон Узунов в 52-ата минута.Треньорският щаб на "зелените“ заложи на същите 11 футболисти, които излязоха срещу Розова долина (Казанлък) в сряда.Първото положение за Нефтохимик дойде в 7-ата минута, когато Григор Солаков получи добра топка в наказателното поле, но ударът му мина над вратата.В 27-ата минута Стилян Кръстев проби отляво и стреля в близкия ъгъл, но вратарят на Спартак (Пд) спаси.6 минути след това играч на гостите направи хубав рейд и шутира, но Илчев се хвърли на шпагат и парира удара му.В 37-ата минута Рамис Исмаилов се освободи по крилото и прати топката към дузпата, но ударът с глава на Токмак мина встрани от вратата на пловдивчани.Нефтохимик поведе в резултата в 52-ата минута. Солаков напредна добре и подаде към Христо Георгиев, който с едно докосване прати топката към Токмак. Крилото превзе терен и с хубав пас по земя намери Антон Узунов на задна греда и той не сбърка, за да открие резултата.В 73-ата минута Токмак напредна добре, влезе навътре и стреля, но встрани.До края домакините не допуснаха изненада и се поздравиха с успеха.С победата Нефтохимик затвърди мястото си в Топ 6, заемайки именно тази позиция с 38 точки.В следващия си мач "шейховете“ ще се изправят срещу Загорец (Нова Загора) на 21 март от 15:00 ч.От своя страна Спартак (Пд) приема в същия ден и час втория отбор на Локомотив (Пд).