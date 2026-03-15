Нафтата се утвърди в Топ 6 след труден успех срещу Спартак (Пд)
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Burgas24.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Единственото попадение за "шейховете“ реализира Антон Узунов в 52-ата минута.
Треньорският щаб на "зелените“ заложи на същите 11 футболисти, които излязоха срещу Розова долина (Казанлък) в сряда.
Първото положение за Нефтохимик дойде в 7-ата минута, когато Григор Солаков получи добра топка в наказателното поле, но ударът му мина над вратата.
В 27-ата минута Стилян Кръстев проби отляво и стреля в близкия ъгъл, но вратарят на Спартак (Пд) спаси.
6 минути след това играч на гостите направи хубав рейд и шутира, но Илчев се хвърли на шпагат и парира удара му.
В 37-ата минута Рамис Исмаилов се освободи по крилото и прати топката към дузпата, но ударът с глава на Токмак мина встрани от вратата на пловдивчани.
Нефтохимик поведе в резултата в 52-ата минута. Солаков напредна добре и подаде към Христо Георгиев, който с едно докосване прати топката към Токмак. Крилото превзе терен и с хубав пас по земя намери Антон Узунов на задна греда и той не сбърка, за да открие резултата.
В 73-ата минута Токмак напредна добре, влезе навътре и стреля, но встрани.
До края домакините не допуснаха изненада и се поздравиха с успеха.
С победата Нефтохимик затвърди мястото си в Топ 6, заемайки именно тази позиция с 38 точки.
В следващия си мач "шейховете“ ще се изправят срещу Загорец (Нова Загора) на 21 март от 15:00 ч.
От своя страна Спартак (Пд) приема в същия ден и час втория отбор на Локомотив (Пд).
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.