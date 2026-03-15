Нефтохимик продължи с победите в Югоизточната Трета лига, след като победи трудно гостуващия Спартак (Пд) с 1:0.
След двубоя старши треньорът на "шейховете" Димчо Ненов коментира пред медията ни развоя на мача.
"Мога да поздравя момчетата, защото за една седмица изиграха три тежки мача - гостуването в Пловдив, това на Розова долина и мачът днес. Показаха, че с воля и характер, а и със сигурност с футболни аргументи, защото не става само с воля, можем да изглеждаме много добре като отбор. Имаше и грешки, но имаше и много добри неща. Мисля, че съвсем заслужено победихме един от най-добре окомплектованите отбори в групата", заяви Ненов.
"Доволни сме от реакцията на отбора след мача с Марица. Още на мача в Казанлък се видя. Момчетата реагираха. Първият гол, който получихме в Пловдив малко ни смути и изиграхме лош мач, но в последните два мача реакцията беше много позитивна и поздравления още веднъж за всички момчета", добави той.
Специалистът изрази мнение, че футболистите му са се представили на висота от физическа гледна точка, след като в рамките на 8 дни изиграха три двубоя, два от които бяха гостувания в Пловдив и Мъглиж.
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.