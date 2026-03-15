Както Burgas24.bg вече съобщи Нефтохимик продължи с победите в Югоизточната Трета лига, след като победи трудно гостуващия Спартак (Пд) с 1:0

След двубоя старши треньорът на "шейховете" Димчо Ненов коментира пред медията ни развоя на мача.

"Мога да поздравя момчетата, защото за една седмица изиграха три тежки мача - гостуването в Пловдив, това на Розова долина и мачът днес. Показаха, че с воля и характер, а и със сигурност с футболни аргументи, защото не става само с воля, можем да изглеждаме много добре като отбор. Имаше и грешки, но имаше и много добри неща. Мисля, че съвсем заслужено победихме един от най-добре окомплектованите отбори в групата", заяви Ненов.

"Доволни сме от реакцията на отбора след мача с Марица. Още на мача в Казанлък се видя. Момчетата реагираха. Първият гол, който получихме в Пловдив малко ни смути и изиграхме лош мач, но в последните два мача реакцията беше много позитивна и поздравления още веднъж за всички момчета", добави той.

Специалистът изрази мнение, че футболистите му са се представили на висота от физическа гледна точка, след като в рамките на 8 дни изиграха три двубоя, два от които бяха гостувания в Пловдив и Мъглиж.