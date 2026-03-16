Александра Лукоянова спечели първата регата от веригата EuroILCA Cup
Надпреварата се проведе в Портимао, Португалия, и събра силна международна конкуренция в олимпийския ветроходен клас ILCA 6.
В регатата участваха 89 състезатели, сред които редица утвърдени имена от европейския и световния елит. Въпреки сериозната конкуренция, Лукоянова показа отлична форма и стабилно представяне във всички гонки, което ѝ донесе убедителна победа и първо място в генералното класиране при жените.
Това е пореден значим международен успех за българската състезателка и втора голяма победа за нея от началото на годината. По-рано през сезона тя спечели и регата във Виламура, Португалия – резултат, който още веднъж потвърждава отличната ѝ спортна форма.
Тези силни представяния дават сериозна оценка за подготовката на Лукоянова и са обещаващ знак за предстоящите състезания през сезона. Те също така са важна част от дългосрочната ѝ цел – силно представяне на международната сцена и преследване на олимпийска квота за България.
Александра Лукоянова е състезателка на яхт клуб "Черноморец Бургас“, който продължава да утвърждава присъствието на българското ветроходство в международния елит.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
