Състезателката на яхт клуб "Черноморец Бургас“ Александра Лукоянова постигна впечатляващ успех, след като спечели първата регата от европейската верига EuroILCA Cup.Надпреварата се проведе в Портимао, Португалия, и събра силна международна конкуренция в олимпийския ветроходен клас ILCA 6.В регатата участваха 89 състезатели, сред които редица утвърдени имена от европейския и световния елит. Въпреки сериозната конкуренция, Лукоянова показа отлична форма и стабилно представяне във всички гонки, което ѝ донесе убедителна победа и първо място в генералното класиране при жените.Това е пореден значим международен успех за българската състезателка и втора голяма победа за нея от началото на годината. По-рано през сезона тя спечели и регата във Виламура, Португалия – резултат, който още веднъж потвърждава отличната ѝ спортна форма.Тези силни представяния дават сериозна оценка за подготовката на Лукоянова и са обещаващ знак за предстоящите състезания през сезона. Те също така са важна част от дългосрочната ѝ цел – силно представяне на международната сцена и преследване на олимпийска квота за България.Александра Лукоянова е състезателка на яхт клуб "Черноморец Бургас“, който продължава да утвърждава присъствието на българското ветроходство в международния елит.