Талантът от школата на волейболния Нефтохимик 2010 Мартин Пантов ще продължи кариерата и образованието си в САЩ догодина, видяЦентърът, който този сезон е постоянна част от мъжкия отбор на "нефтохимиците", успоредно с изявите си за юношите старша възраст, получи спортна стипендия за Университета "Нортридж" на американския щат Калифорния."Мартин Пантов заслужи спортна стипендия и от есента на 2027 година ще защитава цветовете на California State University, Northridge, част от NCAA Division I в Лос Анджелис, Калифорния", написаха от мениджърската агенция Popov&Kalchev Recruitment Agency.На 1 септември бургазлията ще навърши 19 години.