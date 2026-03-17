Отборът на Нефтохимик проведе първата си тренировка за новата седмица, предаде репортер наЗаниманието бе днес предвид това, че последният двубой на "шейховете“ от Югоизточната Трета лига се състоя в неделя, а вчера за играчите на Димчо Ненов бе почивен ден.Тренировката се проведе на помощния терен на ст. "Лазур“.Самостоятелно от основната група си подготвяха Юнес Аюб и Иван Статев, които продължават да имат известни физически неразположения.Заниманието започна със загрявка и стречинг, продължи с физически упражнения и завърши с двустранна игра.Следващият двубой за Нефтохимик е в събота от 15:00 ч. – гостуване на Загорец (Нова Загора).